Влад Яма показал трогательное видео, на котором его родители танцуют вальс

Родители Влада поженились 49 лет назад.

Судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма изрядно тронул своих фанатов.

Звезда показал редкое видео со своими родителями. У ролике родные люди хореографа станцевали вальс под мелодию из фильма "Берегись автомобиля". Именно под эту композицию его родители 49 лет назад выполнили свадебный танец.

"Позавчера был очень душевный семейный вечер. Мама вспомнила о свадьбе, я включил клип, и тут она вдруг спросила папу, пригласит ли он ее на танец. А папа спросил, сможет ли она танцевать. На что она ответила, что с ним — да", — поделился трогательной историей Влад.

К слову, звезда говорит, что у его мамы проблемы с коленями уже много лет. Но она так танцевала, что и не подумаешь об этом.

"Танец — лечит. А танец с любовью — дарит крылья... Хочу навсегда запомнить этот день. Люблю вас! Папа и мама", — обратился к родителям хореограф.

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