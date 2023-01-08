Влад Яма показался с густой бородой и пышными усами и нарвался на хейт

Танцор и хореограф Влад Яма поделился с поклонниками в Instagram своей свежей фотографией.

На снимке артист изображен с серьезным взглядом, густой бородой и пышными усами. Под кадром Яма подвел краткий итог прошедшего года: "Прощавай, прощай, goodbye, 2022…" – написал под фото хореограф.

Влад Яма / Фото: instagram.com/vladyama_official

Некоторые подписчики страницы Влада обратил внимание на его фото: "Святой Николай, так вот какой ты...", "мужчина-красавец", "огонь фотография, что сказать".

Впрочем, другие юзеры раскритиковали Влада Яму за то, что он вместе с женой и сыном находится в Соединенных Штатах. "Огромное разочарование. Такой умный в жюри и такой скорый в бегстве из страны", "Прощай, прощай, Яма! Как тебе там отдыхается!", "А где вы сейчас находитесь? Что-то вас не видно в рядах защиты нашей страны", " Главное, что здоровому мужику не стыдно за свою трусость. Мерзость".

Напомним, что Влад Яма вместе с женой и сыном успел уехать из Украины в первый день полномасштабного вторжения России в Украину в США, прежде чем мужчинам официально запретили выезд. С тех пор артист ни разу в Украину не приезжал. Впрочем, за границей Яма активно помогает украинцам, проводит благотворительные мастер-классы и собирает деньги на помощь Украине.

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