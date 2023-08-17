Влад Яма показался в Мексике за месяц до начала войны и нарвался на очередной хейт

Хореограф рассказал, как изменился за время полномасштабного вторжения.

Танцор Влад Яма разгневал украинцев своим очередным постом с размышлениями о том, как все изменилось с начала полномасштабной войны.

На странице в Instagram хореограф разместил фотографию, сделанную за месяц до полномасштабного вторжения. На фото Яма изображен во время отдыха в городе Тулум, Мексика.

"Крутил галерею телефона (как свою жизнь) и еще раз убедился, насколько все изменилось с 24.02.22. И это не о геолокации. Настроение, энергия, общение, планы, улыбка, взгляд… Но верю, что добро победит, иначе… А сейчас – новое состояние, планы и мысли… Фото от 3.01.2022", – прокомментировал фото Яма.

Влад Яма показал фото, сделанное в Тулуме за месяц до полномасштабного вторжения / Фото: instagram.com/vladyama_official

Тем временем подписчики страницы хореографа снова его раскритиковали:

Пост выглядит как оправдание себя

А я крутила ленту Instagram, и теперь пытаюсь понять, почему подписана на этого путешественника в шляпе

Главное после победы не дать вам, сц*кунам, вернуться

Впрочем, среди подписчиков Ямы нашлись и те, кто поблагодарил танцора за помощь:

Все будет хорошо!

Помогайте нашей стране и нашим воинам бороться с этой нечистью (я раньше видела, что вы помогли парню с протезом, – спасибо)

Напомним, ранее мы писали о том, что хореограф Влад Яма,который с начала полномасштабной войны вместе с женой и сыном уехал в США, неожиданно похвастался благодарностью от военных.

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