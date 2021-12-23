Влад Яма покидает инфотейнмент-шоу "Твій День" на 1+1 и объяснил почему

В новом сезоне проекта изменится состав ведущих.

В следующий сезон инфотейнмент-шоу "Твій День" на телеканале 1+1 войдет с измененным составом ведущих. Завтра, 24 декабря, Влад Яма проведет свой последний эфир в качестве ведущего и попрощаеться с командой. В свою очередь, коллеги Влада по эфиру, телеведущие Руслана Писанка, Ирина Ванникова, Тимур Мирошниченко, Владимир Рабчун и Стася Ровинска устроят яркую "прощальную вечеринку" прямо в прямом эфире.

Команда проекта "Твій День" поблагодарила Влада Яму за более чем полгода плодотворной работы и его вклад в запуск масштабного телевизионного продукта.

Влад Яма / пресс-служба канала "1+1"

"Мы очень благодарны Владу за продуктивное сотрудничество, это было классно! Семь месяцев назад, когда мы запускали шоу, он вместе со всей командой принял смелый вызов и показал очень достойный результат. Влад оправдал доверие телезрителей и всех, кто в него поверил, несмотря на то, что никогда раньше не работал в таком жанре. Я считаю, что это его эволюция как профессионала и уверен, что мы еще обязательно поработаем вместе. Влад Яма навсегда останется частицей команды "Твоего Дня" – самой яркой и смелой истории 2021 года. И наши двери для Влада всегда останутся открытыми", - прокомментировал продюсер инфотейнмент-шоу "Твій День" Егор Гордеев.

Влад Яма / пресс-служба канала "1+1"

Влад Яма прокомментировал свое решение оставить "Твій День":

"Я с радостью отозвался и поддержал коллег на старте уникального проекта на ТВ – "Твій День". Моя миссия успешно завершается, ведь мы совершили огромный прорыв, получили максимальный отклик и любовь зрителей в первом сезоне 2021 года, и теперь я готов передать эстафету дальше. Я хочу пожелать проекту новых вау-результатов. Спасибо моим коллегам и команде, с которыми мы провели вместе столько часов эфира и продолжаем дружить. У меня был очень насыщенный год, я совмещал – "Танцы со звездами" и многочасовые эфиры по будням. Пора уйти в отпуск, чтобы обязательно вернуться с новыми силами к зрителям. Увидимся на 1+1".

Влад Яма / пресс-служба канала "1+1"

Кто присоединится к команде ведущих "Твого Дня", станет известно в скором времени, следите за новостями 1+1.

Напомним, информационно-развлекательный проект "Твій День" выходит в эфир на 1+1 по будням в 11:15. Зрители вместе с ведущими и приглашенными гостями и экспертами могут прожить главные события дня, в легком и непринужденном формате узнать детали, услышать советы и обсуждения в студии. Особенностью "Твоего Дня" является то, что в прямом эфире зрители могут напрямую общаться с проектом: задавать вопросы, предлагать темы, участвовать в голосованиях, викторинах, опросах и прочее. Кроме того, ведущие общаются с интересными гостями и экспертами, разбирают актуальные темы, делятся оригинальными лайфхаками, обмениваются полезными советами по вопросам безопасности, здоровья, финансов и тому подобное.

Не пропустите последний эфир "Твого дня" с Владом Ямой в роли ведущего 24 декабря в 11:15 на 1+1.

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