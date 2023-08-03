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Влад Яма после шквала критики неожиданно похвастался благодарностью от военных

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
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Влад Яма после шквала критики неожиданно похвастался благодарностью от военных

Влад Яма / Фото: instagram.com/vladyama_official

Благодарность получил благотворительный фонд "Florida for Ukraine", в состав которого входит танцор.

Украинский хореограф Влад Яма неожиданно похвастался благодарностью от военных.

В Instagram-stories танцор опубликовал снимок благодарности, которую благотворительному фонду "Florida for Ukraine" вручили командование и личный состав 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

Как говорится в благодарности, фонд, в состав которого входит Влад Яма, очень помогает Украине, в частности укрепляет обороноспособность страны и поддерживает ВСУ.

Влад Яма получил благодарность от военных / © instagram.com/vladyama_official
Влад Яма получил благодарность от военных / Фото: instagram.com/vladyama_official

К слову, сейчас Влад Яма находится с семьей в США. Каждый пост хореографа сопровождается шквалом критики. Пользователи в комментариях возмущаются, что Яма "сбежал с Украины во время войны и демонстрирует мирную жизнь".

Кстати, недавно у хореографа спросили, стыдно ли ему за выезд в США. Влад Яма честно ответил на вопросы поклонников.

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