Влад Яма поздравил родителей с "золотой" свадьбой: "Невероятный пример для нескольких поколений"

Судья "Танцев со звездами" Влад Яма написал трогательное поздравление маме с отцом к годовщине их свадьбы.

Родители хореографа Влада Ямы прожили в браке уже 50 лет. По случаю праздника танцор опубликовал в своем Instagram их общую фотографию.

В сообщении Яма поблагодарил родителей за поддержку и за то, что дали ему возможность реализоваться в любимом деле.

"Невероятный пример для нескольких поколений! Сколько историй, разговоров, событий... Спасибо, что поддерживали меня во всем и тратили на танцы деньги, которых не было", — обратился к родным танцор.

Родители Власть Ямы / Фото: instagram.com/vladyama_official

Также Влад рассказал, какие планы были у него и родителей на празднование годовщины и пообещал, что они вскоре обязательно реализуются.

"Сегодня мы планировали вместе праздновать на Бирючем острове, но кто-то пришел на чужую землю, чтобы кого-то "спасать"... Наверстаем, обещаю!" – заверил Яма.

Как ранее рассказывал хореограф, сейчас его родители находятся в родном Запорожье. А вот сам Яма еще 24 февраля уехал с семьей в США.

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