Влад Яма расплакался в аэропорту США во время встречи с родителями, которых не видел четыре года

Влад Яма / © instagram.com/vladyama_official

Хореограф Влад Яма и его жена Лилиана показали редкую встречу с родителями артиста.

Так, Николай Петрович и Любовь Николаевна прилетели к сыну и его семье из Запорожья в Майами. В фотоблоге Лилиана отметила, что они не виделись уже в течение четырех лет. Поэтому встреча в аэропорту выдалась довольно щемящей. Влад не сдержал слез и сразу окунулся в объятия мамы. А его жена встретила свекра и свекровь с цветами. Также на встречу с бабушкой и дедушкой пришел сын звездной пары Леон.

Влад Яма с семьей / © instagram.com/liliya_yama

Влад Яма с семьей / © instagram.com/liliya_yama

Кстати, мальчику недавно исполнилось 10 лет. Лилиана в сторис отметила, что день рождения Леона продолжается. На этот раз он с бабушкой и дедушкой уже в третий раз за последние дни задул свечи на торте и насладился праздничной атмосферой.

«Мы не виделись 4 года. Наконец-то будем обниматься. Все за кадром, потому что только слезы радости», — поделилась первыми эмоциями Лилиана, добавив семейное фото.

Мама Влада Ямы / © instagram.com/liliya_yama

Влад Яма с семьей / © instagram.com/liliya_yama

