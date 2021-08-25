Влад Яма растрогал архивным фото из свадебной росписи

На артиста нахлынули воспоминания.

Известный украинский хореограф Влад Яма часто делится различными фотографиями, на которых он изображен вместе с женой, но редко показывает свадебные кадры.

Но, похоже, перед годовщиной их помолвки с Лилианой на артиста нахлынули воспоминания.

Так, Влад в сторис на своей странице в Instagram опубликовал новую фотографию. На ней изображены счастливые молодожены — Влад и Лилиана. Как раз тот момент, когда хореограф надевает невесте обручальное кольцо.

Свадьба Влада Ямы / instagram.com/vladyama_official

«Ох, какой был день», — вспомнил артист.

Отметим, что Влад Яма долгое время скрывал свою личную жизнь. Но известно, что в 2007 году танцовщик познакомился с девушкой по имени Лилиана. Вскоре пара начала жить вместе. Сделал Влад Лилиане в новогоднюю ночь 2014 года, а чуть позже они поженились.

Напомним, не так давно артист делился фотографиями с фотосессии. Супруги устроило съемки в Карпатах посреди леса и оделись в роскошные наряды.

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