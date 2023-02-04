Влад Яма резко ответил на хейт за фото в стиле "спасателя Малибу", жена его поддержала

Танцовщик, хореограф и ведущий Влад Яма отреагировал на обрушившийся на него поток хейта после публикации фото в Instagram в стиле "спасателя Малибу", сделанного в Майами.

Под этим кадром Яма рассказал о лотах с ним, которые можно приобрести, а часть полученных денег из них знаменитость планирует передать на ВСУ. Впрочем, пользователи осудили танцовщика за то, что он уехал из страны во время полномасштабного вторжения.

Влад Яма / Фото: instagram.com/vladyama_official

"Не вижу никакой весомой причины, которая позволила вам уехать и кичиться снимками из Штатов, ждем на родине по закону", "И зачем это нам видеть. Влад, у нас война, и как вы купаетесь нам не интересно".

Ранее Яма удалял негативные комментарии, но на этот раз решил ответить подписчикам: "Каждый имеет право на свое мнение, но я не вижу смысла кому-то доказывать, есть дела поважнее".

Поддержала Влада и жена Лилия Яма: "Никто не имеет права осуждать право выбора каждого из нас! Не судите, чтобы вас не судили. Никто не знает обстоятельства каждого".

Влад Яма ответил хейтерам / Фото: instagram.com/vladyama_official

Напомним, что в первый день полномасштабной войны Влад Яма с женой и сыном уехал из Украины. Позже хореограф рассказал, что находится в Америке. Танцовщик отметил, что успел покинуть страну, прежде чем мужчинам запретили выезжать.

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