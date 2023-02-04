Влад Яма резко ответил на хейт за фото в стиле "спасателя Малибу", жена его поддержала

Хореограф отметил, что никому ничего доказывать не собирается.
Танцовщик, хореограф и ведущий Влад Яма отреагировал на обрушившийся на него поток хейта после публикации фото в Instagram в стиле "спасателя Малибу", сделанного в Майами.
Под этим кадром Яма рассказал о лотах с ним, которые можно приобрести, а часть полученных денег из них знаменитость планирует передать на ВСУ. Впрочем, пользователи осудили танцовщика за то, что он уехал из страны во время полномасштабного вторжения.
"Не вижу никакой весомой причины, которая позволила вам уехать и кичиться снимками из Штатов, ждем на родине по закону", "И зачем это нам видеть. Влад, у нас война, и как вы купаетесь нам не интересно".
Ранее Яма удалял негативные комментарии, но на этот раз решил ответить подписчикам: "Каждый имеет право на свое мнение, но я не вижу смысла кому-то доказывать, есть дела поважнее".
Поддержала Влада и жена Лилия Яма: "Никто не имеет права осуждать право выбора каждого из нас! Не судите, чтобы вас не судили. Никто не знает обстоятельства каждого".
Напомним, что в первый день полномасштабной войны Влад Яма с женой и сыном уехал из Украины. Позже хореограф рассказал, что находится в Америке. Танцовщик отметил, что успел покинуть страну, прежде чем мужчинам запретили выезжать.
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