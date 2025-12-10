Влад Яма с новым имиджем показался с 10-летним сыном за границей и публично обратился к нему

Влад Яма с сыном и женой / © instagram.com/liliya_yama

Реклама

Хореограф Влад Яма и его жена Лилиана, которые во время войны живут в США, рассказали о празднике в семье.

На днях сыну звезд исполнилось 10 лет. В первый юбилей Леона его отец опубликовал серию фото, на которых они вместе предстают в разное время и разных локациях. Таким образом беглец показал, как за это время подрос юноша. Кстати, на свежих фото с подросшим именинником заметно, что звезда избавился от бороды и усов.

В то же время Влад не стал отрекаться от воспоминаний и в родной стране. Танцовщик опубликовал несколько снимков со времен, когда вместе с женой Лилианой и Леоном они проживали в Киеве. При этом артист показал развлечения с сыном также и за рубежом. Кроме фотографий, родители именинника поблагодарили его за появление в их семье.

Реклама

Влад Яма с сыном и женой / © instagram.com/vladyama_official

Жена и сын Влада Ямы / © instagram.com/vladyama_official

Сын Влада Ямы / © instagram.com/vladyama_official

Влад Яма с сыном и женой / © instagram.com/vladyama_official

«Мы любим тебя, спасибо, что изменил наши жизни», — говорится в поздравлении.

Напомним, что 10 декабря семья шоумена Владимира Остапчука также похвасталась своей праздничной атмосферой с подарками в доме. И все потому, что их сын Тимофей празднует первый год жизни.