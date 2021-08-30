Влад Яма с семьей присоединился к "цветному забегу" в Киеве

Они пробежали пять километров.
Известный украинский хореограф Влад Яма, который недавно потряс архивным фото из свадебной росписи, показал, как привлекает семью к спорту.
Артист ведет активный образ жизни. Этим он делится в своем Instagram. Однако, его жена и 5-летний сын не отстают от него.
Так, семья танцовщика присоединилась к "цветному забегу" в Киеве — The Сolor Run.
"Сегодня впервые всей семьей пробежали The Сolor Run 2021. Невероятная атмосфера, яркие эмоции, счастливые дети! Рекомендую", — поделился счастливый Влад.
Отметим, все участники забега обсыпали друг друга разноцветными красками холи перед стартом на Троицкой площади возле "Олимпийского". После этого они пробежали пять километров.
Напомним, недавно Влад Яма попал в довольно неприятную ситуацию. Хореограф оказался под капельницей после ужина в столичном ресторане.