Влад Яма с семьей присоединился к "цветному забегу" в Киеве

Влад Яма с семьей присоединился к "цветному забегу" в Киеве

Они пробежали пять километров.

Известный украинский хореограф Влад Яма, который недавно потряс архивным фото из свадебной росписи, показал, как привлекает семью к спорту.

Артист ведет активный образ жизни. Этим он делится в своем Instagram. Однако, его жена и 5-летний сын не отстают от него.

Так, семья танцовщика присоединилась к "цветному забегу" в Киеве — The Сolor Run.

Влад Яма с сыном / instagram.com/vladyama_official

"Сегодня впервые всей семьей пробежали The Сolor Run 2021. Невероятная атмосфера, яркие эмоции, счастливые дети! Рекомендую", — поделился счастливый Влад.

Влад Яма с женой / instagram.com/vladyama_official

Отметим, все участники забега обсыпали друг друга разноцветными красками холи перед стартом на Троицкой площади возле "Олимпийского". После этого они пробежали пять километров.

Напомним, недавно Влад Яма попал в довольно неприятную ситуацию. Хореограф оказался под капельницей после ужина в столичном ресторане.

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