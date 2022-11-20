Влад Яма с женой и сыном показали, как помогают украинцам из США

Хореограф и танцовщик Влад Яма, который с началом полномасштабной войны с семьей уехал в Америку, показал, как помогает украинцам из США.

На днях Яма вместе с женой Лилианой и 7-летним сыном Леоном занимались волонтерством.

Фото: instagram.com/liliya_yama

Семья помогала благотворительной организации Florida for Ukraine упаковать и отправить помощь в Украину:

"Огромный донат в 200 тысяч долларов сделала американская организация для украинских больниц. Наша задача на сегодняшний день — все пересчитать, взвесить и упаковать", — рассказала Лилиана.

Фото: instagram.com/liliya_yama

Фото: instagram.com/liliya_yama

Фото: instagram.com/liliya_yama

Каждый член семьи был вовлечен в доброе дело. Влад упаковывал помощь, Лилиана расклеивала необходимые наклейки, а 7-летний Леон расклеивал наклейки на фонарики для военных.

Фото: instagram.com/liliya_yama

Фото: instagram.com/liliya_yama

Напомним, на днях Влад Яма попал под бурю критики украинцев и все из-за своего поста в Instagram, в котором пошутил, что слишком красив для радио.

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