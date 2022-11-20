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Влад Яма с женой и сыном показали, как помогают украинцам из США

Влад Яма с женой и сыном показали, как помогают украинцам из США

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
1447
Время на прочтение
1 мин
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Влад Яма с женой и сыном показали, как помогают украинцам из США

Влад Яма с семьей / Фото: instagram.com/liliya_yama

Семья хореографа активно волонтерит.

Хореограф и танцовщик Влад Яма, который с началом полномасштабной войны с семьей уехал в Америку, показал, как помогает украинцам из США.

На днях Яма вместе с женой Лилианой и 7-летним сыном Леоном занимались волонтерством.

© instagram.com/liliya_yama
Фото: instagram.com/liliya_yama

Семья помогала благотворительной организации Florida for Ukraine упаковать и отправить помощь в Украину:

"Огромный донат в 200 тысяч долларов сделала американская организация для украинских больниц. Наша задача на сегодняшний день — все пересчитать, взвесить и упаковать", — рассказала Лилиана.

© instagram.com/liliya_yama
Фото: instagram.com/liliya_yama
© instagram.com/liliya_yama
Фото: instagram.com/liliya_yama
© instagram.com/liliya_yama
Фото: instagram.com/liliya_yama

Каждый член семьи был вовлечен в доброе дело. Влад упаковывал помощь, Лилиана расклеивала необходимые наклейки, а 7-летний Леон расклеивал наклейки на фонарики для военных.

© instagram.com/liliya_yama
Фото: instagram.com/liliya_yama
© instagram.com/liliya_yama
Фото: instagram.com/liliya_yama

Напомним, на днях Влад Яма попал под бурю критики украинцев и все из-за своего поста в Instagram, в котором пошутил, что слишком красив для радио.

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Дата публикации
Просмотры
1447
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