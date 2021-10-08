Влад Яма с женой признались, на какую мечту им не хватает денег

Влад Яма с женой признались, на какую мечту им не хватает денег

Также хореограф поделился, сколько средств в месяц нужно его семье для комфортной жизни.

Судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма с женой Лилианой рассекретили, на какую мечту им не хватает денег.

Так, хореограф и его возлюбленная признались в программе "29 вопросов от Люкс ФМ", что хотят иметь собственный дом в Майами. У пары есть квартира в Киеве и роскошный загородный дом. Впрочем, супруги мечтают о жилье на берегу океана, куда можно было бы приезжать зимой.

"Мы думали дом в Майами купить. Для полного счастья у канала, чтобы были два водных мотоцикла. Скромный можно приобрести за 600-800 тысяч долларов", — поделилась пара.

Влад Яма с женой в Майами / instagram.com/liliya_yama

Супруги построили дом для того, чтобы там постоянно жить, впрочем, семья приезжает туда только на выходные. В общем, за коммунальные услуги своих домов Влад и Лиля платят 3-4 тысячи гривен летом, а зимой — 6-7.

Также звезда признался, сколько денег в месяц нужно его семье для комфортной жизни.

"Хотелось бы 10 000 долларов. А еще лучше — 20. Чтобы на все хватало и не бояться за свою жизнь", — рассказал Яма.

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