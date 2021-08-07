Влад Яма с женой устроил магическую фотосессию в Карпатах

Супруги очаровали эффектными кадрами в роскошных нарядах.

Украинский хореограф Влад Яма со своей женой Лилией устроил эффектную фотосессию в Карпатах.

Так, супруги для съемок посреди леса выбрали красивые наряды. Лилия позировала перед камерой в роскошном платье с длинным шлейфом и пышными рукавами малинового цвета, а Влад — в черном костюме. Снимками пара поделилась в своих Instagram.

Влад Яма с женой Лилией в Карпатах / instagram.com/liliya_yama

Влад Яма с женой Лилией в Карпатах / instagram.com/liliya_yama

"Такой вы меня еще не видели! Люблю быть разной не только в жизни, но и на фотографиях. В женщине всегда должна оставаться неразгаданная загадка", — написала любимая звезды.

Влад Яма с женой Лилией в Карпатах / instagram.com/liliya_yama

В комментариях фолловеры порадовали влюбленных приятными сообщениями.

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Роскошно

Напомним, ранее Влад Яма показал, как в Греции 39-летие отпраздновал. Танцовщик отправился в теплые края вместе со своей семьей.

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