Влад Яма с женой в мини очаровал романтическим фотосетом на природе

Супруги поделились трогательными снимками.

Украинский хореограф Влад Яма и его жена Лилия, которые недавно устраивали фотосессию в Карпатах, снова порадовали поклонников.

На этот раз Лилия на своей странице в Instagram опубликовала серию трогательных снимков. Супруги устроили себе фотосессию на природе. Лилия позировала перед камерой в нежном белом платье с открытыми плечами, а Влад — в белой футболке и черных бриджах.

Влад Яма с женой танцуют / .instagram.com/liliya_yama

"Для меня танец — больше чем движения тела. Это самовыражение, эмоции, приключение, полет, мантра и еще много чего... Всегда танцуй так, как будто тебя никто не видит", — подписала пост жена хореографа.

Жена Влада Ямы / .instagram.com/liliya_yama

И действительно, на снимках пара будто танцует романтический танец. Практически на всех кадрах муж держит жену за руку и нежно обнимает. Также на супругов хорошо падает солнечный свет.

Влад Яма с женой фотографируются / .instagram.com/liliya_yama

Напомним, недавно Влад Яма праздновал день рождения. По этому случаю танцовщик устроил себе небольшой отпуск и с женой и сыном Леоном поехал в теплые края.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку