Влад Яма сбрил бороду и с новым имиджем воплотил давнюю мечту: как выглядит танцовщик и где он сейчас

Влад Яма / © instagram.com/vladyama_official

Хореограф Влад Яма, который во время войны проживает с семьей в США, засветился на всемирно известном фестивале Burning Man.

На ежегодный фестиваль независимого искусства в пустыне США танцовщик приехал со своей женой Лилианой. Все дни события они хвастались своими образами и атмосферой, которая царила. Но внимательные пользователи обратили внимание не на развлечения, а на новый имидж Ямы.

Так, беглец в Instagram показал себя все еще лысым, но без бороды. При этом Влад решил оставить усы. На кадрах заметно, что 43-летний танцовщик также не боялся экспериментировать со своим стилем. В частности, примерил полупрозрачный джемпер и светлые брюки.

К слову, в таком образе шоумен воплотил свою мечту. Он рассказал, что в прошлом году захотел побыть диджеем в рамках фестиваля, а уже сейчас имел возможность это сделать перед сотнями посетителей украинского городка. Лилиана охотно поснимала своего мужа со всех ракурсов и показала их безумные развлечения, когда их соотечественники на Родине дают отпор врагам.

К слову, несмотря на огромный хейт со стороны украинцев, звездная семья уже давно не стесняется публиковать похожий контент во время вторжения России в Украину. Тем не менее, они всячески пытаются транслировать свою проукраинскую позицию. В частности, общаются с подписчиками на украинском, а во время Burning Man демонстрируют принадлежность к украинскому сообществу. Они то готовят борщ в пустыне, то выступают от имени украинцев.

