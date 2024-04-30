Влад Яма удивил неожиданным фото в Крыму и разозлил украинцев

Хореограф Влад Яма, котрый с начала полномасштабной войны уехал с семьей в США, поделился архивной фотографией.

В своем фотоблоге танцовщик опубликовал необычное фото, где он позирует в брюках и рубашке под водой в бассейне. Как оказалось, эта фотография была сделана в 2012 году в Ялте. Таким образом Влад напомнил подписчикам о Международном дне танца.

"Спасибо танцам и учителям! Международный день танца. Ялта, 2012", - подписал кадр танцовщик.

Влад Яма / Фото: instagram.com/vladyama_official

В комментариях поклонники разделились на два лагеря. Одни принялись осуждать Яму за пребывание за границей, а другие все же присоединились к поздравлениям с его профессиональным праздником. К слову, свою лайк оставила и жена звезды Лилия.

Как жизнь? Пожалуй, все классно, спокойно? Надо, чтобы медийный человек, который получил себе имя и карьеру благодаря Украине, работал на победу Украины, а не сидел в Майами на пляже

Какой креативный кадр, поздравляю

Поздравляю вас

Напомним, ранее украинский ведущий Егор Гордеев высказался о хореографе Владе Яме, с которым они долгое время работали в совместных телепроектах. И признался, как предлагал помощь его родителям в Украине.

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