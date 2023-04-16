Влад Яма увяз в долгах в Украине и хотел стать депутатом от партии Медведчука – блогер

Хореограф Влад Яма, который с началом полномасштабной войны с женой и сыном уехал в США, как оказалось, имеет немало долгов.

По крайней мере, так утверждает украинский блогер Богдан Беспалов. В программе на своем YouTube-канале блогер ошеломил подробностями о жизни танцовщика. Так, Беспалов поделился, что У Влада Ямы долг за дом под Киевом, в селе Иванковичи:

"У Влада Ямы много долгов. За дом неподалеку от Иванковичей, за который не выплачивает средства, и в принципе, не планировал, если бы не случилась война. А из-за войны приходится разбираться, включаться, чтобы вообще не потерять это жилье", — сказал Беспалов. .

Влад Яма ответил хейтерам / Фото: instagram.com/vladyama_official

Также, по словам блогера, Влад Яма всеми способами пытался попасть в политику и даже хотел стать депутатом от оппозиционной партии, одним из основателей которой был скандальный Виктор Медведчук:

"И когда его морозили и отшивали по максимуму, он даже пытался завести контакты с оппозиционной платформой "За жизнь". Владу Яме было не принципиально, какую партию представлять, ему было важно зайти как депутат любой ценой, ведь его так сильно задело, что многие деятели культуры и искусств смогли стать депутатами, зашли через партию "Зеленых", а Влад Яма остался за бортом", — сказал блогер.

Влад Яма / Фото: instagram.com/vladyama_official

По словам Беспалова, Влад Яма своего намерения не оставил и после нашей победы планирует вернуться в Украину и "попробовать зайти в Верховную Раду".

Напомним, несколько недель назад Влада Яму раскритиковали в Сети после благотворительной вечеринки в Майами с российским названием.

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