Влад Яма вернулся в Украину — в программе "Твій день" прокомментировали фото ведущего в студии

Хореограф Влад Яма сегодня взволновал фанов своими фотографиями из студии шоу "Твій день", ведущим которого он был до начала полномасштабной войны в Украине.

Танцор в сторис в Instagram добавил фото в украинской футбольной форме на фоне телевизионной студии и написал краткую подпись "Дома". После чего подписчики Ямы решили, что таким образом он сообщил о своем возвращении в Украину.

Влад Яма / Фото: instagram.com/vladyama_official

Редакция сайта ТСН.ua обратилась к программе "Твій день" и поинтересовались, действительно ли сегодня Яма посетил съемочную площадку. В ответ на наш запрос в команде шоу заверили, что в студию танцор не приезжал.

Очевидно, хореограф поделился архивным фото, которое было сделано еще до войны. Однако, что именно он хотел сказать этой публикацией непонятно.

Влад Яма вел программу "Твій день" до войны / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Напомним, что в начале полномасштабной войны вместе с женой и сыном Влад Яма уехал в Соединенные штаты Америки. Семья уже приспособилась к жизни в новой стране — сын пары ходит в школу и продолжает заниматься танцами, а Яма ведет благотворительные мастер-классы и разные мероприятия.

Однако не все воспринимают отъезд хореографа положительно и критикуют его в Сети. Недавно Влад Яма нарвался на жесткую критику после того, как показал, как "помощь" для украинских военных нашел на свалке в США.

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