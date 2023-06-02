Влад Яма вернулся в Украину — в программе "Твій день" прокомментировали фото ведущего в студии

Танцор заинтриговал фотографиями из Киева.
Хореограф Влад Яма сегодня взволновал фанов своими фотографиями из студии шоу "Твій день", ведущим которого он был до начала полномасштабной войны в Украине.
Танцор в сторис в Instagram добавил фото в украинской футбольной форме на фоне телевизионной студии и написал краткую подпись "Дома". После чего подписчики Ямы решили, что таким образом он сообщил о своем возвращении в Украину.
Редакция сайта ТСН.ua обратилась к программе "Твій день" и поинтересовались, действительно ли сегодня Яма посетил съемочную площадку. В ответ на наш запрос в команде шоу заверили, что в студию танцор не приезжал.
Очевидно, хореограф поделился архивным фото, которое было сделано еще до войны. Однако, что именно он хотел сказать этой публикацией непонятно.
Напомним, что в начале полномасштабной войны вместе с женой и сыном Влад Яма уехал в Соединенные штаты Америки. Семья уже приспособилась к жизни в новой стране — сын пары ходит в школу и продолжает заниматься танцами, а Яма ведет благотворительные мастер-классы и разные мероприятия.
Однако не все воспринимают отъезд хореографа положительно и критикуют его в Сети. Недавно Влад Яма нарвался на жесткую критику после того, как показал, как "помощь" для украинских военных нашел на свалке в США.
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