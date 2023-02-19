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Влад Яма вместе с женой пробежали полумарафон ради детей, потерявших родителей во время войны

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
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Влад Яма вместе с женой пробежали полумарафон ради детей, потерявших родителей во время войны

Влад Яма с женой / Фото: instagram.com/vladyama_official

Танцор объявил о своем первом личном сборе.

Хореограф Влад Яма и его жена Лилия пытаются помогать украинцам в США.

Впервые в жизни супруги решили поучаствовать в полумарафоне ради важной цели. Благотворительное мероприятие поможет собрать средства для детей-спортсменов, потерявших родителей из-за войны в Украине. О забеге Яма рассказал на своей странице в Instagram.

"У нас день начался в 4 утра. Следуем на свой первый в жизни полумарафон. Это большой вызов. Не знаем, как все пойдет. Но… Здесь, в Соединенных Штатах, хотим не только напомнить о войне в Украине, но и помочь тем, кто от нее пострадал. Это мой первый личный сбор. Для детей-спортсменов, потерявших родителей в результате военных действий", — поделился танцор.

На собранные средства супруги планируют приобрести для детей спортивную обувь, чтобы они могли продолжать свои тренировки и достигать новых вершин.

"Эти маленькие герои живут в спорт-интернатах и продолжают тренироваться. Так давайте вместе задоним и купим им спортивную обувь! Таких детей, к сожалению, много(передо мной сейчас список — имена и размеры), но все в наших силах! Больше соберем — больше обуем! 10-20-30-100 спортсменов, сколько сможем.

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Дата публикации
Просмотры
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