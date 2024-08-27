Влад Яма впервые ответил на хейт и удивил суммой, пожертвованной пострадавшим детям в "Охматдете"

Артист принял участие в благотворительном мероприятии.
Хореограф Влад Яма, который во время полномасштабной войны с семьей проживает в США, впервые за длительное время заговорил о своей помощи Украине.
В частности, поделился, как в День Независимости Украины он принял участие в благотворительном мероприятии в Техасе в качестве диджея, чтобы собрать деньги для помощи Украине. Так, за вечер удалось собрать 10 тыс. долл., которые Влад вместе с организаторами мероприятия пожертвовал пострадавшим детям в результате российской атаки "Охматдета" 8 июля. В своем фотоблоге Яма опубликовал соответствующее фото и попозировал со своей женой Лилией и организаторами благотворительного вечера.
К слову, кроме Влада на мероприятии выступило еще несколько диджеев. Среди песен в сетах, кроме иностранных, звучали и украинские исполнители. Дополняли атмосферу черлидерки в патриотических нарядах с флагом Украины и табло, на котором видна английская надпись "Продолжайте хейтить Влада". Тем временем Яма также отреагировал на постоянные упреки в его сторону и так же с юмором обратился к хейтерам с просьбой "не останавливать хейт".
Напомним, недавно танцовщик Влад Яма после массированного российского обстрела Украины обратился к Родине.
Читайте также:
- Джамала с крошечным сыном поплавала в бассейне и рассекретила свой лучший подарок на 41-летие
- В окружении Лопес рассказали, как она тяжело переживает разрыв с Аффлеком: "Не желала развода"
- У Мэрайи Кэри в один день умерли мама и родная сестра: "Мое сердце разбито"