Влад Яма впервые ответил на хейт и удивил суммой, пожертвованной пострадавшим детям в "Охматдете"

Хореограф Влад Яма, который во время полномасштабной войны с семьей проживает в США, впервые за длительное время заговорил о своей помощи Украине.

В частности, поделился, как в День Независимости Украины он принял участие в благотворительном мероприятии в Техасе в качестве диджея, чтобы собрать деньги для помощи Украине. Так, за вечер удалось собрать 10 тыс. долл., которые Влад вместе с организаторами мероприятия пожертвовал пострадавшим детям в результате российской атаки "Охматдета" 8 июля. В своем фотоблоге Яма опубликовал соответствующее фото и попозировал со своей женой Лилией и организаторами благотворительного вечера.

Влад Яма с супругой на благотворительном вечере / Фото: instagram.com/vladyama_official

Влад Яма на благотворительном вечере / Фото: instagram.com/vladyama_official

К слову, кроме Влада на мероприятии выступило еще несколько диджеев. Среди песен в сетах, кроме иностранных, звучали и украинские исполнители. Дополняли атмосферу черлидерки в патриотических нарядах с флагом Украины и табло, на котором видна английская надпись "Продолжайте хейтить Влада". Тем временем Яма также отреагировал на постоянные упреки в его сторону и так же с юмором обратился к хейтерам с просьбой "не останавливать хейт".

Влад Яма на благотворительном вечере / Фото: instagram.com/vladyama_official

Влад Яма на благотворительном вечере / Фото: instagram.com/vladyama_official

Влад Яма на благотворительном вечере / Фото: instagram.com/vladyama_official

Напомним, недавно танцовщик Влад Яма после массированного российского обстрела Украины обратился к Родине.

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