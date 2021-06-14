Влад Яма вспомнил, какой смерти хотел Григорий Чапкис: "Или на паркете, или на женщине"

Хореограф со слезами на глазах поделился воспоминаниями о покойном коллеге.

Вчера, 13 июня, умер выдающийся хореограф, судья проекта "Танці з зірками" Григорий Чапкис.

Метру был 91 год. Коллега выдающегося артиста, ведущий шоу "Твій День" Влад Яма в прямом эфире поделился воспоминаниями о звезде. Хореограф едва сдерживал слезы.

"Большинство людей, даже среди моих друзей, думают, что он был моим учителем. На самом деле, формально это не так. Я не ходил к нему на занятия, но могу гордиться тем, что, мне кажется, у меня есть право называть его своим учителем — по отношению к танцу, к женщинам, к жизни. Каждый раз, когда мы с ним общались, я чему-то таки учился", — поделился Яма.

Также Влад вспомнил знакомство с Григорием Николаевичем. Так, хореографы впервые встретились в 2006 году в гримерке во время подготовки к первому эфиру "Танців з зірками". Тогда Яма был участником, а Чапкис — судьей.

"Он сел в кресле рядом и сказал: "Сделайте меня, пожалуйста, моложе, чем Яму", — вспомнил артист.

Кроме того, Влад Яма процитировал слова Чапкиса о смерти, которые он сказал еще 12 лет назад.

"Он говорил это всегда с улыбкой: "Если я умру, то или на паркете, или на женщине". Я не знаю, как получилось, но буду считать, что и так, и так. Потому что он так хотел, он так это себе представлял. И 11 лет назад, когда я опаздывал к нему на юбилей, он сказал: "Влад, не спеши, все хорошо! Если ты все же успеешь и станцуешь на мои 80, я станцую на твои 80", — рассказал звезда.

Хореограф Влад Яма поделился личными воспоминаниями про Григория Чапкиса

Напомним, что Григория Николаевича Чапкиса не стало 13 июня около 22 вечера. Об этом рассказал сын хореографа Грег. Он также назвал причину смерти звездного отца. Украинские звезды отреагировали на смерть легендарного украинского хореографа. Многие знаменитости в своих соцсетях выразили соболезнования семье культового танцовщика, а также признались, каким он останется в их памяти.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку