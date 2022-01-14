Влад Яма встретил своего кума Анатолия Анатолича с семьей в Майами

Влад Яма встретил своего кума Анатолия Анатолича с семьей в Майами

Для звездных семей это уже традиция.

Главный судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма во время отдыха в Майами встретился со своим кумом, шоуменом Анатолием Анатоличем.

Недавно семья телеведущего тоже прилетела в США. Семьи не смогли проигнорировать это и уже традиционно встретились у музея Wynwood Walls. Соответствующим фото хореограф поделился в своем Instagram.

instagram.com/vladyama_official

"Есть у нас традиция - в январе встречаться в Майами. Кстати, впервые по-настоящему пообщались именно здесь. Потом год не могли в Киеве встретиться… И снова в Майами. В общем, согласитесь, хорошая привычка! Как и люди на этом фото! рекрасный день! Таких побольше бы", – поделился хореограф.

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