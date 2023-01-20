Влад Яма заблокировал Славу Демина и его 12-летнего сына в Instagram: ведущий отреагировал

Похоже, между телеведущим Славой Деминым и хореографом Владом Ямой пробежала черная кошка.

Неожиданно для себя шоумен узнал, что танцор заблокировал его в Instagram. Однако, что явилось причиной такого поступка, Демин не понял.

"Для меня стало неожиданным открытием, что я заблокирован в Instagram у хореографа. Хотя мы общались в последний раз, пожалуй, летом и ничего не предвещало беды. Я, честно говоря, так и не понял, почему попал в немилость Владу, потому что его жена Лилия меня не заблокировала", — поделился Демин на своем YouTube.

Телеведущий предположил, что причиной могло стать последнее интервью с Ямой, в котором он рассказывал о своем временном переезде в США во время войны. Чтобы выяснить ситуацию, Демин, по его словам, написал хореографу в личные сообщения в Telegram, но так до сих пор не получил ответа.

"Я написал Яме лично, но ответа не получил. Влад, я так не понимаю, почему ты меня заблокировал. Но, на самом деле, обида велика, потому что заблокирован не только я, но и мой 12-летний сын, что меня еще больше удивило .Я всегда за общение и считаю, что во всех конфликтах важно пообщаться и выяснить все вопросы, поэтому до сих пор жду ответа Власть", — сказал Демин.

Напомним, также недавно у Славы Демина произошел конфликт с шоуменом Русланом Ханумаком после его заявления о разводе.

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