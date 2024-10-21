Влад Яма засветился с Алиной Гросу в США и показал, где они вместе побывали

Хореограф Влад Яма показал свои будни в США.

В частности, артист стал ведущим мероприятия в Коннектикуте, где присутствовало немало украинцев. Вместе гости собрались в праздничном зале за банкетом и развлекались в течение дня. Среди развлечений были фокусы, конкурсы и мастер-классы, один из которых провел Яма и научил элементам танца. Звездный ведущий активно общался с публикой и наслаждался атмосферой праздника.

Влад Яма / Фото: instagram.com/vladyama_official

Влад Яма / Фото: instagram.com/vladyama_official

Влад Яма / Фото: instagram.com/vladyama_official

Кроме того, украинцы слушали и пели украинские хиты. За диджей-пультом показалась жена Влада Ямы Лилия.

Праздник в США, который вел Влад Яма / Фото: instagram.com/vladyama_official

Лилия Яма / Фото: instagram.com/vladyama_official

А вот гостьей вечера стала украинская певица Алина Гросу, исполнившая несколько своих треков вживую. Фрагментами ее выступления поделился Влад в фотоблоге и выразил свои эмоции: "Красиво".

Влад Яма и Алина Гросу / Фото: instagram.com/vladyama_official

А уже после проведенного события хореограф похвастался уютом своего дома в Майами. На изображении виднеется сын Влада, который в ожидании ужина просматривает фильм.

Влад Яма с сыном / Фото: instagram.com/vladyama_official

Напомним, недавно певица Алина Гросу неожиданно засветилась на видео с мужем-россиянином и поцеловала его на камеру, подтвердив их отношения.

Алина Гросу засветилась по поцелуям с известным российским актером

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