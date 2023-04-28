Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Влада Яму обвинили в насмешке над украинцами после поста с голым торсом: хореограф оправдался

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
3061
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Влада Яму обвинили в насмешке над украинцами после поста с голым торсом: хореограф оправдался

Влад Яма ответил хейтерам / Фото: instagram.com/vladyama_official

Пользователей Сети возмутила фотография танцора.

Украинский хореограф Влад Яма, который сейчас находится в США, снова столкнулся с критикой своих подписчиков.

На этот раз пользователей Сети возмутило новое сообщение танцора. Шоумен поделился фото, на котором он лежит на стеклянной поверхности с оголенным торсом. Фотография была сделана во время съемок одного из украинских проектов еще до войны.

"Держимся", — подписал кадр Яма.

Влад Яма / © instagram.com/vladyama_official
Влад Яма / Фото: instagram.com/vladyama_official

Подобную публикацию подписчики Влада расценили как насмешку над украинцами и раскритиковали его в комментариях.

  • Держитесь крепко. В Америке сейчас, едва ли не самые тяжелые времена!
  • Фото реально выглядит как под**б в сторону украинцев.
  • Это такой стеб?
  • От вас очень неприятно было увидеть такой пост... Он как оскорбление...
  • Скромнее "афишируйте" свою беззаботную жизнь.

После такой волны хейта в свой адрес Яма опубликовал еще один пост, в котором оправдался за предыдущее фото. По словам хореографа, он не делал никаких намеков в своей публикации и посоветовал работать дальше, чтобы донатить.

"Что касается предыдущего поста… На самом деле действительно бывает так, что и фотография, и подпись к ней касается в первую очередь того, кто ее запостил (если не указано иное). Без намеков и скрытого содержания. Некоторые увидели другое. Я никого не виню, градус напряжения сейчас великоваты. Надеюсь, ужас скоро закончится. Работаем каждый на своем месте. Чтобы жить и донатить", — написал Яма.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
3061
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация