Влада Яму обвинили в насмешке над украинцами после поста с голым торсом: хореограф оправдался

Украинский хореограф Влад Яма, который сейчас находится в США, снова столкнулся с критикой своих подписчиков.

На этот раз пользователей Сети возмутило новое сообщение танцора. Шоумен поделился фото, на котором он лежит на стеклянной поверхности с оголенным торсом. Фотография была сделана во время съемок одного из украинских проектов еще до войны.

"Держимся", — подписал кадр Яма.

Влад Яма / Фото: instagram.com/vladyama_official

Подобную публикацию подписчики Влада расценили как насмешку над украинцами и раскритиковали его в комментариях.

Держитесь крепко. В Америке сейчас, едва ли не самые тяжелые времена!

Фото реально выглядит как под**б в сторону украинцев.

Это такой стеб?

От вас очень неприятно было увидеть такой пост... Он как оскорбление...

Скромнее "афишируйте" свою беззаботную жизнь.

После такой волны хейта в свой адрес Яма опубликовал еще один пост, в котором оправдался за предыдущее фото. По словам хореографа, он не делал никаких намеков в своей публикации и посоветовал работать дальше, чтобы донатить.

"Что касается предыдущего поста… На самом деле действительно бывает так, что и фотография, и подпись к ней касается в первую очередь того, кто ее запостил (если не указано иное). Без намеков и скрытого содержания. Некоторые увидели другое. Я никого не виню, градус напряжения сейчас великоваты. Надеюсь, ужас скоро закончится. Работаем каждый на своем месте. Чтобы жить и донатить", — написал Яма.

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