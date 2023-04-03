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Влада Яму раскритиковали в Сети после благотворительной вечеринки в Майами с русским названием

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
3268
Время на прочтение
2 мин
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Влада Яму раскритиковали в Сети после благотворительной вечеринки в Майами с русским названием

Влад Яма / Фото: instagram.com/vladyama_official

Шоумен ответил на критику.

Украинский хореограф Влад Яма на днях принял участие в благотворительном мероприятии в США, где он сейчас проживает с семьей.

Танцор посетил вечеринку в Майами, на которой гости не только хорошо проводили время, но и собирали средства для Украины. Кадрамы с запада Яма поделился в Instagram.

© instagram.com/vladyama_official
Фото: instagram.com/vladyama_official
© instagram.com/vladyama_official
Фото: instagram.com/vladyama_official

Однако подписчиков танцора несколько смутило название мероприятия, которое было написано на русском — "Все свои". Соответствующую подпись Яма добавил под фото, а также она изображена на самих фото утермаркой.

"Все свои! В моменте веселое, но и полезное мероприятие! Спасибо всем, кто присоединился! Музыка, общение и… деньги для Украины", — подписал фото хореограф.

© instagram.com/vladyama_official
Фото: instagram.com/vladyama_official

В комментариях под сообщением подписчики раскритиковали Яму за использование русского названия и снова вспомнили его стремительный отъезд в США.

  • "Все свои" в России, а у нас "всі свої"
  • Где? Где у тебя, Влад, свои сейчас?
  • А как вы вообще уехали, если границы закрыты?
  • Ждут пока ребята отразятся, а потом приедут белые и пушистые.

На некоторые негативные комментарии Яма все же ответил и отметил, что на мероприятие были приглашены и гости из Казахстана, поэтому и назвала русским.

"У нас тоже, но там не только украинцы были. Казахам тоже украинский учить?", — написал Яма.

Также, чтобы избежать критики в дальнейшем, танцор отредактировал запись и написал на украинском "Все свои".

© instagram.com/vladyama_official
Фото: instagram.com/vladyama_official

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Дата публикации
Просмотры
3268
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