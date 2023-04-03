Влада Яму раскритиковали в Сети после благотворительной вечеринки в Майами с русским названием

Украинский хореограф Влад Яма на днях принял участие в благотворительном мероприятии в США, где он сейчас проживает с семьей.

Танцор посетил вечеринку в Майами, на которой гости не только хорошо проводили время, но и собирали средства для Украины. Кадрамы с запада Яма поделился в Instagram.

Фото: instagram.com/vladyama_official

Фото: instagram.com/vladyama_official

Однако подписчиков танцора несколько смутило название мероприятия, которое было написано на русском — "Все свои". Соответствующую подпись Яма добавил под фото, а также она изображена на самих фото утермаркой.

"Все свои! В моменте веселое, но и полезное мероприятие! Спасибо всем, кто присоединился! Музыка, общение и… деньги для Украины", — подписал фото хореограф.

Фото: instagram.com/vladyama_official

В комментариях под сообщением подписчики раскритиковали Яму за использование русского названия и снова вспомнили его стремительный отъезд в США.

"Все свои" в России, а у нас "всі свої"

Где? Где у тебя, Влад, свои сейчас?

А как вы вообще уехали, если границы закрыты?

Ждут пока ребята отразятся, а потом приедут белые и пушистые.

На некоторые негативные комментарии Яма все же ответил и отметил, что на мероприятие были приглашены и гости из Казахстана, поэтому и назвала русским.

"У нас тоже, но там не только украинцы были. Казахам тоже украинский учить?", — написал Яма.

Также, чтобы избежать критики в дальнейшем, танцор отредактировал запись и написал на украинском "Все свои".

Фото: instagram.com/vladyama_official

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