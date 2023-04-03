Влада Яму раскритиковали в Сети после благотворительной вечеринки в Майами с русским названием

Шоумен ответил на критику.
Украинский хореограф Влад Яма на днях принял участие в благотворительном мероприятии в США, где он сейчас проживает с семьей.
Танцор посетил вечеринку в Майами, на которой гости не только хорошо проводили время, но и собирали средства для Украины. Кадрамы с запада Яма поделился в Instagram.
Однако подписчиков танцора несколько смутило название мероприятия, которое было написано на русском — "Все свои". Соответствующую подпись Яма добавил под фото, а также она изображена на самих фото утермаркой.
"Все свои! В моменте веселое, но и полезное мероприятие! Спасибо всем, кто присоединился! Музыка, общение и… деньги для Украины", — подписал фото хореограф.
В комментариях под сообщением подписчики раскритиковали Яму за использование русского названия и снова вспомнили его стремительный отъезд в США.
- "Все свои" в России, а у нас "всі свої"
- Где? Где у тебя, Влад, свои сейчас?
- А как вы вообще уехали, если границы закрыты?
- Ждут пока ребята отразятся, а потом приедут белые и пушистые.
На некоторые негативные комментарии Яма все же ответил и отметил, что на мероприятие были приглашены и гости из Казахстана, поэтому и назвала русским.
"У нас тоже, но там не только украинцы были. Казахам тоже украинский учить?", — написал Яма.
Также, чтобы избежать критики в дальнейшем, танцор отредактировал запись и написал на украинском "Все свои".
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