Владимир Бебешко об экс-подопечной Миле Нитич: "Старая баба, грузная и ленивая"

После 10 лет сотрудничества продюсер и певица со скандалом разошлись.

Украинская певица Мила Нитич в течение 10 лет была подопечной продюсера Владимира Бебешко.

Впрочем, в прошлом году стало известно, что творческий тандем разошёлся, да еще и со скандалом. В программе "Не бреши мені" знаменитость поделилась, что скандал случился в 2016 году, когда артистке не удалось собрать 500 зрителей на своем концерте в Украинском доме.

"Это очень бьет по артисту, который уже много лет на сцене. У нас был "разбор полетов" и тогда он издал мне такую фразу: "Ты не Алла Пугачева!". И это был первый раз, когда я сказала, что хочу уйти. На что он сказал: "Ну иди, но песни и имя остаются мне". А мне легче было похоронить свое имя чем отдать ему", — рассказала певица.

Мила Нитич / instagram.com/mila_nitich_official

Со своей стороны Бебешко ответил, что у Милы сильные вокальные данные, назвав ее украинской Уитни Хьюстон. Впрочем, продюсер также оскорбил артистку.

"Она должна была занять статус государственной певицы. Но она мне сказала, что молодая. Какая ты молодая?! 30 лет – старая баба и ты всегда выглядела на 40 лет! Ты грузная!" — заявил продюсер.

Владимир Бебешко

Также он отметил, что с тех пор, как они не работают вместе, а это четыре года, Нитич не написала ни одного произведения: "Я дал ей возможность экспериментировать. Она ленивая. Я не хочу ее обидеть, но это правда!".

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку