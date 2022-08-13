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Владимир Бебешко показал своего старшего брата – известного певца

Владимир Бебешко показал своего старшего брата – известного певца

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Владимир Бебешко показал своего старшего брата – известного певца

Владимир Бебешко / Фото: facebook.com/bebesko

Известный украинский продюсер Владимир Бебешко показал фото со своим старшим братом-певцом Леонтием, который более известен как Левко Дурко.

На странице в Facebook Владимир обнародовал фотографию, где родные люди позировали в автомобиле.

Продюсер появился с патриотическими очками в виде флагов Украины.

Владимир Бебешко и Лев Дурко / © facebook.com/bebesko
Владимир Бебешко и Лев Дурко / Фото: facebook.com/bebesko

Как отметил знаменитость, он приехал к брату во Львовскую область.

"У брата, на Родине!" – прокомментировал Бебешко.

Заметим, недавно Левко Дурко отпраздновал 73-летие. Певческую карьеру он начал в 40 лет. В 1989 году он выпустил песню "Їду в Югославію".

Напомним, создатель и ведущий шоу "Орел и Решка" Евгений Синельников во второй раз женился. Его избранницей стала продюсер в компании BADOEVTEAM Наталья Клипа.

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