Владимир Бебешко показал своего старшего брата – известного певца

Известный украинский продюсер Владимир Бебешко показал фото со своим старшим братом-певцом Леонтием, который более известен как Левко Дурко.
На странице в Facebook Владимир обнародовал фотографию, где родные люди позировали в автомобиле.
Продюсер появился с патриотическими очками в виде флагов Украины.
Как отметил знаменитость, он приехал к брату во Львовскую область.
"У брата, на Родине!" – прокомментировал Бебешко.
Заметим, недавно Левко Дурко отпраздновал 73-летие. Певческую карьеру он начал в 40 лет. В 1989 году он выпустил песню "Їду в Югославію".
Напомним, создатель и ведущий шоу "Орел и Решка" Евгений Синельников во второй раз женился. Его избранницей стала продюсер в компании BADOEVTEAM Наталья Клипа.
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