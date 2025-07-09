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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
366
Время на прочтение
1 мин

Владимир Бражко официально подтвердил роман с Дашей Квитковой и показал их милое совместное фото

Пара наконец-то прекратила скрывать отношения. Футболист раскрыл роман с блогершей по случаю особенной даты.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Владимир Бражко и Даша Квиткова

Владимир Бражко и Даша Квиткова

Футболист киевского "Динамо" Владимир Бражко официально подтвердил роман с популярной блогершей Дашей Квитковой.

До этого ходили слухи об отношениях пары. Сейчас же они прекратили их скрывать. Первым публичную огласку предоставил футболист. И не просто так, а по случаю важной даты. Дело в том, 9 июля Даша Квиткова празднует день рождения. Поэтому, Владимир Бражко просто не смог не поздравить блогершу в своем Instagram.

В частности, он показал их совместное милое фото. На снимке Даша Квиткова положила голову на плечо Владимира Бражко, тем временем улыбающийся футболист делал селфи. Спортсмен коротко поздравил избранницу с днем рождения, а в конце добавил "моя любимая". Пост футболист дополнил смайликами с объятиями и красным сердцем.

"С днем рождения, моя любимая", - обратился спортсмен к блогерше.

Владимир Бражко и Даша Квиткова

Владимир Бражко и Даша Квиткова

Роман Даши Квитковой и Владимира Бражко - что известно

В начале июня в СМИ заговорили о романе футболиста и блогерши. Сообщалось, что парочка находится в отношениях и особо этого не скрывает. Сами же Даша и Владимир воздерживались от комментариев.

Однако парочку замечали вместе, а также они довольно загадочно общались в Сети. А потом Бражко, когда в составе молодежной сборной отправлялся на Евро-2025, случайно выдал правду об их романе.

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Дата публикации
Количество просмотров
366
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