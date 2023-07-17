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Владимир Дантес эмоционально отреагировал на обстрел родного Харькова: "Очень больно"

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Владимир Дантес эмоционально отреагировал на обстрел родного Харькова: "Очень больно"

Владимир Дантес / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Певец в этот момент давал концерт, чтобы собрать средства для ВСУ.

Певец Владимир Дантес очень болезненно реагирует на вражеские обстрелы его родного Харькова.

Так, 16 июля город снова оказался под огнем русских захватчиков. В это время Дантес находился на сцене, где выступал на благотворительном мероприятии. Своими эмоциями от плохих новостей из Харькова певец поделился в Instagram-stories.

"Был концерт в Днепре. Мы развлекали людей, собирали деньги для ВСУ. А параллельно весь день жестко расстреливают мой Харьков. Это очень больно.. Настроение отсутствует... Харьков", — написал Владимир.

© instagram.com/vladimirdantes
Фото: instagram.com/vladimirdantes

Чтобы преодолеть стресс и хотя бы на время отвлечься от плохих новостей, певец решил посвятить время тренировкам. по словам Дантеса, они помогают ему в столь непростые периоды.

"Время реанимировать себя. Спорт дает немного времени сбить нервы", – поделился артист.

© instagram.com/vladimirdantes
Фото: instagram.com/vladimirdantes

Напомним, что 16 июля россияне несколько раз ударили ракетами С-300. В результате ударов один человек погиб, а еще два человека были ранены.

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Дата публикации
Просмотры
419
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