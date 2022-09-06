Владимир Дантес и Даша Кацурина слились в нежном поцелуе на полу в спальне

Певец и стендапер Владимир Дантес и ресторатор Даша Кацурина все чаще стали показывать поклонникам свою личную жизнь.

Владимир Дантес и Даша Кацурина, в отличие от своих экс-половинок Нади Дорофеевой и Миши Кацурина, которые сразу рассекретили роман, длительное время интриговали фанов.

И вот на днях впервые публично признались друг другу в любви. А теперь Вова и Даша чуть ли не каждый день показывают поклонникам нежное отношение друг к другу – как Дантес играет с детьми Кацуриной, откровенно говорит, что скучает по Даше и любит.

Теперь же в Сети появилось романтическое черно-белое видео. На нем Вова и Даша изображены на полу в спальне и сливаются в нежном поцелуе, при этом держатся за руки. А после поцелуя Даша нежно кладет голову Вове на плечо.

И если экс-жена Дантеса Надя Дорофеева в этих публичных признаниях и поцелуях видит хайп, то поклонники уверены, это – настоящая любовь. "Думаю, что эта пара дольше просуществует чем Дорофеева и Кацурин", "однако Кацурина ему больше подходит", "они даже выглядят более гармонично, что ли", – пишут юзеры.

Однако были и те, кто до сих пор не может прийти в себя от самой ситуации – как так случилось, что две пары, которые дружили семьями, вдруг поменялись партнерами: "Могут снова дружить семьями", "следующая рокировка: Миша и Вова, Даша и Надя", "Міняю жінку", 10 сезон", "все нормально, когда надоест, обратно поменяются".

Напомним, что на днях Даша Кацурина впервые призналась, как пережила болезненный разрыв с мужем Мишей Кацуриным, который ушел к Наде Дорофеевой. Также ресторатор поделилась, как ее спас Владимир Дантес и отметила, что ей очень повезло с ним.

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