Владимир Дантес на каблуках ошеломил танцами и высмеял "маленьких людей"

Украинский шоумен Владимир Дантес предстал в ярком образе ради благотворительной цели.

Так, Владимир вместе со звездными коллегами снялся в оригинальном видео, которым они открыли сбор на снайперские винтовки украинским бойцам. К съемкам благотворительного ролика присоединились известные блогеры Василий Байдак, Олег Свищ и Антон Тимошенко. Все вместе они переделали известную песню Mika "Relax, Take It Easy" и сменили слова на юмористический лад. Так, артисты в композиции высмеивают россиян и призывают донатить.

К слову, ролик снимался в столичном клубе, где по сценарию Дантес вместе с друзьями в ярких образах поют в окружении фанатов зажигательный трек. На видео ощутима атмосфера и стиль тех времен, когда зарождалась оригинальная песня.

Владимир Дантес объявил о сборе средств, перепев известный хит

Интересно, что на одном из кадров можно увидеть, как певец танцует в обуви на очень высокой платформе.

Владимир Дантес

В свою очередь, в комментариях поклонники не сдерживали своих эмоций от увиденного. И с юмором отреагировали на такую оригинальную идею об объявлении сбора средств:

А как голосовать за вас на нацотборе на "Евровидение"?

Какой нужен донат, чтобы попасть к вам в массовку?

Я хочу, чтобы эта песня стояла на звонке!

Mika в депрессии. Он не думал, что кто-то это сделает лучше

Напомним, ранее Владимир Дантес уже менял свой образ для еще одного благотворительного ролика, где появился с идеально выпрямленными волосами.

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