Владимир Дантес напугал маму и едва не заставил ее материться

Исполнитель Владимир Дантес показал, какой затеей напугал маму.

В Instagram-stories знаменитость поделился интересным роликом. На видео мама Дантеса что-то готовит на кухне. А певец в это время решил маму разыграть.

Владимир Дантес / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Артист незаметно подкрался и позвал ее. Мама Владимира этого не ожидала и, конечно, от неожиданности испугалась. Мария Алексеевна уже едва не начала материться, но в последний момент передумала.

Мама Владимира Дантеса / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Мама исполнителя попросила сына переснять видео, если он хочет его опубликовать в соцсетях. Но артисту, похоже, понравилась первая версия, поэтому решил оставить все так, как и есть.

Напомним, после развода с Надей Дорофеевой Дантесу приписывают роман с Дашей Кацуриной. Парочка не скрывает, что активно проводит время вместе. Более того, в их социальных сетях они публикуют довольно пикантные фото.

В частности, однажды экс-жена Кацурина разместила фото, где была изображена в нижнем белье, а в это время Дантес заплетает ей косички. Тогда они вместе приехали в Израиль. А еще Дантес размещал фотографии, которые парочка сделала в фотоавтомате. На них Вова и Даша дурачились, а на одной – целовались в губы. Поэтому, чтобы унять любопытство фанатов, тарологиня рассказала, есть ли роман между Дантесом и Кацуриной.

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