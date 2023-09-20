Владимир Дантес насмешил "уставшим" селфи с детьми Кацуриной и забавным видео с молодыми мамами

Украинский шоумен Владимир Дантес поделился с фанами фото, на котором изображен вместе с детьми своей любимой, Даши Кацуриной.

На снимке певец позирует несколько уставшим, сидя на детском велосипеде. В этот момент младший сын Кацуриной, двухлетний Иван сидит у Владимира на руках, а 7-летняя дочь Саша рядом играет. Этим кадром Дантес сопроводил видео с TikTok, который создали мамы маленьких детей под его трек "Я виховую дітей".

Владимир Дантес с детьми Даши Кацуриной / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

В видео показано, как маленькие дети разбрасывают вещи по комнате, размазывают пищу, а одна из мамочек в конце ролика показывает седые волосы на голове.

"Более трех тысяч тиктоков за три дня! Гимн всех мам/воспитательниц/учительниц/всех, кто хоть раз работал или сидел с детьми", – подписал видео Дантес.

Владимир Дантес показался уставшим с детьми Кацуриной и запостил забавное видео от молодых мам

В свою очередь подписчики страницы Дантеса отметили, что его композиция о воспитании детей очень хорошо отражает ощущение мам в этот период:

Седые волосы в конце – топ

Песня еще и объединяет мам. Немного легче, когда видишь, что так у многих, потому что Instagram подсовывает только картинки идеального материнства, а у тебя каша в голове... и на голове, и на диване

Песня, слова которой надиктованы самой мамской жизнью

Крутой клип на песню бы был, жизненный

Напомним, месяц назад возлюбленная Владимира Дантеса Даша Кацурина показала, как шоумен весело проводит время с ее детьми. Так, Дантес может покупать младшего Ивана, а старшую Сашу научить играть в боулинг.

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