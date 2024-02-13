Владимир Дантес насмешил забавным видео, как сын Даши Кацуриной называет маму

Украинский певец Владимир Дантес поделился с поклонниками коротким роликом с избранницей, бизнесвумен Дашей Кацуриной и ее сыном Иваном.

Знаменитость в своем фотоблоге опубликовал ролик, который снял в их доме. Так, влюбленные предстают на диване во время просмотра телевизора. Вместе с ними сидит младший сын Даши, двухлетний Иван. Владимир показал, как мальчик смешно называет маму.

Сначала певец спросил у Ивана о своем имени. На это малыш отвечает правильно – "Вова". А вот ответом на такой же вопрос о маме мальчик насмешил поклонников артиста. Ведь назвал ее имя как "работа". Вероятно, что таким образом Дантес признался, что его возлюбленная много времени проводит за развитием собственных бизнесов.

Владимир Дантес насмешил разговором с сыном Даши Кацуриной

"Для всех работающих мам!", - подписал кадры звезда.

В свою очередь, подписчики в комментариях под видео растрогались разговором Владимира с двухлетним Иваном и отметили, что у Даши невероятная красота.

Какая Даша красивая и такая естественная

Какая у Дантеса хорошая семья!

Это так круто, что вы стали опорой для Даши и детей. Это очень ценно

Милота просто зашкаливает

Напомним, недавно Владимир Дантес и Даша Кацурина рассказали о еще одном члене семьи, который будет жить с ним.

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