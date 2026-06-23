Владимир Дантес неожиданно спел о токсичной любви с известной украинской певицей

Владимир Дантес и Маша Кондратенко

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Украинские певцы Владимир Дантес и Маша Кондратенко неожиданно спели о токсической любви.

Артисты представили общий трек, которая получила название «донт тач». Композиция была создана в рамках музыкального проекта «Песня за час». Песня рассказывает об отношениях, которые давно должны завершиться, но все еще держат двух людей рядом.

Особенностью «донт тач» стало то, что работа над треком длилась дольше, чем предполагает формат проекта. Артистам пришлось искать баланс между разными музыкальными стилями, подходами к звучанию и собственным видением будущей композиции.

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Владимир Дантес и Маша Кондратенко

«Мне было очень легко работать с Машей, я очень уважаю ее композиторский талант. Она быстро находила интересные мелодичные решения, а я додавал свои детали и фишки. Самое интересное, что Маша переживала, не слишком ли мы просто пишем, а я был убежден: сила хорошей песни именно в ее простоте», — рассказывает певец.

Маша Кондратенко признается, что Владимир Дантес поддержал идею проекта еще до начала съемок, а во время работы над песней между артистами возникла настоящая творческая синергия.

«Во время работы над „донт тач“ у нас возник настоящий метч — было легко работать вместе и искать нужное звучание. Я очень люблю творчество Вовы и счастлива, что нам удалось сотворить эту песню. А еще после съемок у меня было ощущение, что мы обязательно выпустим полную версию и совет, что так и произошло», — говорит Маша Кондратенко.

«Донт тач» — это трек о людях, которые не могут окончательно отпустить друг друга. Она скучает по прошлому и хочет вернуть то, что уже кончилось, хотя понимает: это снова может принести боль. Он тоже не скрывает чувств, но осознает, что не сможет сделать ее по-настоящему счастливой.

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В песне драйвовое звучание сочетается с меланхолическим текстом о внутренней борьбе, токсическом влечении и желании вернуться туда, где уже было больно.

Напомним, недавно Владимир Дантес неожиданно «женился» на известной украинской певице. Правда, произошло это в клипе артиста MONATIK на его новую песню «Тому що…».

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