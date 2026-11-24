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- Гламур
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Владимир Дантес честно высказался, что думает о перерыве в отношениях и расставании
Певец признался, что никогда не практиковал временные разрывы с партнершами, и объяснил, что на самом деле может стоять за таким решением.
Певец и актер Владимир Дантес поделился мнением о паузах в отношениях и объяснил, почему считает желание временно разойтись проявлением страха и нежеланием брать ответственность за собственные чувства.
Артист признался, что сам никогда не практиковал временные разрывы с партнершами. Однако среди его знакомых есть люди, которые проходили через такой опыт. По мнению исполнителя, особенно часто потребность быть отдельно возникает в возрасте от 25 до 35 лет. В этот период люди переосмысливают отношения, собственные желания и жизненные приоритеты. Однако сам Дантес не верит, что дистанция помогает решить проблемы между влюбленными.
Владимир убежден, что предложение сделать перерыв часто становится способом уйти от неприятной правды. Человеку может быть хорошо рядом с партнером, но в то же время он уже не чувствует былой влюбленности и не решается об этом сказать.
«Это инфантильная позиция. Предложить паузу – это бояться сказать, что я тебя больше не люблю. Это страх сделать больно, ты ведь и сам не понимаешь, что чувствуешь. Тебе классно с человеком, но ты не знаешь, как говорить об этом», — объяснил артист на Люкс ФМ.
По мнению певца, вместо того, чтобы оставлять партнера в неопределенности, стоит отважиться на откровенный разговор. Ведь пауза не гарантирует, что чувства вернутся или удастся спасти отношения. Вместо этого она может только отсрочить решение, которое обоим придется в конце концов принять.
В настоящее время Владимир Дантес находится в отношениях с маркетологиней Анастасией Неправдой. Пара не слишком часто делится подробностями личной жизни, однако иногда делает исключения.
Напомним, недавно Владимир Дантес раскрыл, как новая девушка реагирует на его поцелуи с другими девушками.