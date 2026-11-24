Владимир Дантес / © instagram.com/volodymyrdantes

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Певец и актер Владимир Дантес поделился мнением о паузах в отношениях и объяснил, почему считает желание временно разойтись проявлением страха и нежеланием брать ответственность за собственные чувства.

Артист признался, что сам никогда не практиковал временные разрывы с партнершами. Однако среди его знакомых есть люди, которые проходили через такой опыт. По мнению исполнителя, особенно часто потребность быть отдельно возникает в возрасте от 25 до 35 лет. В этот период люди переосмысливают отношения, собственные желания и жизненные приоритеты. Однако сам Дантес не верит, что дистанция помогает решить проблемы между влюбленными.

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Владимир Дантес / © instagram.com/volodymyrdantes

Владимир убежден, что предложение сделать перерыв часто становится способом уйти от неприятной правды. Человеку может быть хорошо рядом с партнером, но в то же время он уже не чувствует былой влюбленности и не решается об этом сказать.

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«Это инфантильная позиция. Предложить паузу – это бояться сказать, что я тебя больше не люблю. Это страх сделать больно, ты ведь и сам не понимаешь, что чувствуешь. Тебе классно с человеком, но ты не знаешь, как говорить об этом», — объяснил артист на Люкс ФМ.

Владимир Дантес / © instagram.com/volodymyrdantes

По мнению певца, вместо того, чтобы оставлять партнера в неопределенности, стоит отважиться на откровенный разговор. Ведь пауза не гарантирует, что чувства вернутся или удастся спасти отношения. Вместо этого она может только отсрочить решение, которое обоим придется в конце концов принять.

В настоящее время Владимир Дантес находится в отношениях с маркетологиней Анастасией Неправдой. Пара не слишком часто делится подробностями личной жизни, однако иногда делает исключения.

Владимир Дантес и Анастасия Неправда

Напомним, недавно Владимир Дантес раскрыл, как новая девушка реагирует на его поцелуи с другими девушками.

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