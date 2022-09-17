Владимир Дантес нежно поцеловал Дашу Кацурину на прогулке по ирландскому побережью

Певец Владимир Дантес отправился в благотворительный тур в Ирландию со своей девушкой.

Исполнитель Владимир Дантес и ресторатор Даша Кацурина отныне не стесняясь демонстрируют свои чувства. На днях певец отправился в благотворительный тур вместе с другими украинскими артистами и взял новую девушку.

Один из концертов был запланирован в старинном замке Хоут на ирландском побережье. Между репетициями пара имела возможность насладиться местными видами.

Во время прогулки влюбленные сделали милое фото, на котором Дантес нежно поцеловал Кацурину. Романтичным снимком Даша поделилась со поклонниками на своей странице в Instagram.

Даша Кацурина и Владимир Дантес / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

"Привез на благотворительный концерт! У мамы отпуск три дня", — подписала фотография Кацурина.

Кстати, недавно бывшая жена Владимира Дантеса Надя Дорофеева поделилась трогательными кадрами, на которых показала, как проводит время с сыном своего бойфренда Миши Кацурина.

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