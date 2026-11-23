Владимир Дантес и Алена Омаргалиева

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Шоумен Владимир Дантес вспомнил скандальный конфликт с известной певицей Аленой Омаргалиевой , который произошел в одном из харьковских клубов и закончился потасовкой.

Тогда Дантес выступал в Харькове вместе с Вадимом Олейником. После концерта компания отправилась отдохнуть в клуб. Певец признался, что в тот период имел проявления «звездной болезни». К тому же вечером он выпил лишнего. Именно там его ждала встреча, за которую ему впоследствии стало стыдно. О неприятном инциденте артист рассказал в шоу Андрея Беднякова «Где ложь?» .

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Владимир Дантес / © instagram.com/volodymyrdantes

В заведении Дантес заметил свою тогдашнюю девушку, которая о чем-то разговаривала с незнакомой блондинкой. Артист подошел к ним и стал выяснять отношения с любимой, ведь перед этим искал ее. Когда вторая девушка попросила не перебивать разговор, певец отреагировал крайне грубо.

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"Не буду проговаривать те вещи, которые сказал ей на ухо, но это было как минимум некорректно. Ну, там была прямо жесть. Она так смотрит, берет меня за волосы и такая: "Что ты мне сейчас н***й сказал?" И она кому-то так вот рукой показывает типа: "Иди сюда"", - вспомнил Владимир.

Владимир Дантес / © instagram.com/volodymyrdantes

Ситуация быстро вышла из-под контроля. По словам Дантеса, после словесной перепалки он дважды ударил оказавшегося рядом мужчину. Последующие события певец помнит только фрагментами. Пришел в себя уже на улице в компании охраны, после чего позвонил отцу и попросил забрать его домой.

Больше всего артиста поразило то, что истинное лицо незнакомки он выяснил только позже. Как-то Дантес вместе с тогдашней девушкой пришел в гости к Алене Омаргалиевой и ее мужу Тамерлану. Певица напомнила ему о давней встрече в харьковском клубе и объяснила, что именно тогда она стала объектом его образ.

Омаргалиева

Дантес не скрывает, что до сих пор жалеет об этом случае и критически оценивает собственное поведение. Артист признает: тогдашняя самоуверенность и алкоголь стали плохим сочетанием, последствия которого он до сих пор помнит.

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Напомним, недавно Анастасия Цимбалару заговорила о романах с Цимбалюком и Дантесом и похвасталась сумкой за 4000 долларов.

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