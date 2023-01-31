Владимир Дантес объяснил, почему не переводит свои песни на украинский язык

Украинский певец, ведущий и комик Владимир Дантес до начала полномасштабной войны пел на русском, поэтому в своем арсенале имеет немало русскоязычных композиций.

Впрочем, после вторжения России многие артисты перевели свои треки на украинский. Поклонники в Instagram-stories поинтересовались, планирует ли Владимир тоже перевыпускать русскоязычные песни.

Дантес ответил, что хочет это сделать, однако у него возникают сложности с переводом, а он хочет, чтобы песни были благозвучными. Исполнитель поинтересовался, есть ли среди подписчиков те, кто могут ему с этим помочь.

Артист пока не переводил свои песни на украинский / Фото: instagram.com/vladimirdantes

"Кстати, вот никак не могу сделать это так, чтобы было красиво. У меня пока куцо выходит, может кто поможет?" – поинтересовался Владимир.

Напомним, после развода с певицей Надеждой Дорофеевой исполнитель закрутил роман с бизнесвумен Дашей Кацуриной. Недавно возлюбленная Дантеса показала, как артист нашел общий язык с ее сыном Иваном и переписывается с ним в мессенджере.

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