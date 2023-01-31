Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Владимир Дантес объяснил, почему не переводит свои песни на украинский язык

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
719
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Владимир Дантес объяснил, почему не переводит свои песни на украинский язык

Владимир Дантес / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Исполнитель также попросил поклонников о помощи.

Украинский певец, ведущий и комик Владимир Дантес до начала полномасштабной войны пел на русском, поэтому в своем арсенале имеет немало русскоязычных композиций.

Впрочем, после вторжения России многие артисты перевели свои треки на украинский. Поклонники в Instagram-stories поинтересовались, планирует ли Владимир тоже перевыпускать русскоязычные песни.

Дантес ответил, что хочет это сделать, однако у него возникают сложности с переводом, а он хочет, чтобы песни были благозвучными. Исполнитель поинтересовался, есть ли среди подписчиков те, кто могут ему с этим помочь.

Артист пока не переводил свои песни на украинский / © instagram.com/vladimirdantes
Артист пока не переводил свои песни на украинский / Фото: instagram.com/vladimirdantes

"Кстати, вот никак не могу сделать это так, чтобы было красиво. У меня пока куцо выходит, может кто поможет?" – поинтересовался Владимир.

Напомним, после развода с певицей Надеждой Дорофеевой исполнитель закрутил роман с бизнесвумен Дашей Кацуриной. Недавно возлюбленная Дантеса показала, как артист нашел общий язык с ее сыном Иваном и переписывается с ним в мессенджере.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
719
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация