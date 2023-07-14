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Владимир Дантес очаровал поклонников полной версией хита "Девочка Оля" на украинском

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
463
Время на прочтение
1 мин
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Владимир Дантес очаровал поклонников полной версией хита "Девочка Оля" на украинском

Владимир Дантес / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Артист поделился своими чувствами от премьеры.

Поклонники певца Владимира Дантеса в восторге от новой версии легендарного хита "Девочка Оля".

Исполнитель наконец порадовал фанатов полной версией легендарной песни на украинском языке. Премьера трека "Оля" и liric-видео к ней прошла на YouTube-канале Дантеса.

"Девушка Оля много раз спасала меня, и я думаю, многих из вас, кто слышал ее тогда, кто рос на этой песне, кому она очень нравится. И я считаю, что она не должна исчезать. Как она дала мне несколько раз шанс, так и я ей хочу подарить новое звучание на украинском. Она для меня звучит как новая песня, но которую я очень хорошо знаю", — поделился певец.

Фанам обновленная версия хита пришлась по душе, а для многих знакомая мелодия стала приятным напоминанием о былых временах: "Спасибо за эти чувства", "Я забыла, как было в оригинале", "Песня юности! Невероятный перевод", "Песня в самое сердечко".

Напомним, накануне премьеры Владимир Дантес впервые рассказал драматическую историю написания песни "Девочка Оля" и кому действительно были посвящены эти строки.

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Дата публикации
Просмотры
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