Владимир Дантес оказался в больнице под капельницей и напугал фанатов

Украинский шоумен Владимир Дантес заставил фанатов очень сильно волноваться за него.

В Instagram-stories артист опубликовал неожиданный кадр, который был сделан в больнице. Певец показал, что к его руке была присоединена система капельницы. Поклонники шоумена уже начали волноваться, все ли с ним хорошо и не произошло ли чего-нибудь.

Впрочем, Дантес намекнул, что ему для профилактики поставили витаминную капельницу, что очень полезно для организма, особенно после праздников.

Владимир Дантес под капельницей / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

"Что вы знаете о топовых постпраздничных свиданиях? Подарил Даше Кацуринойй поход на витаминную и очистительную капельницу", — поделился артист.

Владимир Дантес под капельницей / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Кстати, рядом с Владимиром Дантесом также сидела его возлюбленная Даша Кацурина. Вероятно, ей тоже поставили витаминную капельницу.

Напомним, парочка встретила Новый год на западе Украины, куда они отправились в конце декабря 2023 года. Вместе с ними были дети Даши от экс-мужа, а также мама Дантеса. Кстати, раньше Кацурина показывала, как проходит их отпуск и как они развлекаются.

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