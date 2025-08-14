Владимир Дантес ошеломил похудением на 10 кг за три месяца: фото до и после

Владимир Дантес / © instagram.com/vladimirdantes

Украинский певец и ведущий Владимир Дантес ошеломил похудением на 10 килограммов.

Именно столько артист избавился всего за три месяца. В своем Telegram-канале исполнитель говорит, что начал худеть в мае, когда весил 80 килограммов. Сейчас вес шоумена составляет 70 кило. Владимир Дантес придерживался правильного питания, занимался спортом и ходьбой.

"Еще в мае я весил 80 кг, в июле уже 73, в начале августа 70, неделю назад отравился и опустился до 68, сегодня снова 70. Кто говорит, достаточно просто держать питание и заниматься спортом, и ходить 10 км в день. Просто? После "просто" никогда не идет ничего просто. Это все совсем не просто", - признается исполнитель.

Владимир Дантес после похудения / © instagram.com/atlasweekend

Владимир Дантес говорит, что похудение далось ему не просто. В начале есть мотивация, но потом она угасает. Конечно, были дни, когда певцу не хотелось заниматься спортом или же придерживаться питания. Однако тут уже в дело шла дисциплина, которую знаменитость тренировал. Артист откровенно говорит, что результатом еще полностью не доволен. Хотя исполнителю нравится, как он приучает себя к дисциплине.

"Мотивация угасает через две недели. Я в режиме третий месяц, и все равно часто мне не хочется идти на тренировки, они просто вошли в привычку. Это как почистить зубы. Я до сих пор недоволен результатами, хотя это все в разы лучше чем было, но доволен дисциплиной", - добавил певец.

Владимир Дантес до похудения / © instagram.com/volodymyrdantes

