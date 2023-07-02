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Владимир Дантес ошеломил суммой, которую ему удалось собрать для ВСУ в свой день рождения

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
898
Время на прочтение
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Владимир Дантес ошеломил суммой, которую ему удалось собрать для ВСУ в свой день рождения

Владимир Дантес / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Вместо подарков артист попросил донатить.

Певец Владимир Дантес на днях отметил свой 35-й день рождения.

В праздничный день артист попросил своих поклонников и друзей не дарить ему подарки, а лучше потратить эти деньги на помощь нашим защитникам. На своей странице в Instagram Дантес отчитался, сколько средств удалось собрать и куда он их передал. Певец закрыл сразу девять собраний на нужды украинских военных. В общей сложности Владимиру удалось собрать почти 450 тысяч гривен.

"Это был самый счастливый день рождения, потому что вы подарили лучший подарок — 431 372 грн на ВСУ. Вот, куда я их передал: Алина Михайлова — гоупро и флешки для обучения медиков — 41523 грн; сбор на два авто для 127 бригады ТРО — 50000 грн сбор на два внедорожника для Второго иностранного легиона — 60000 грн; на авто для 63 ОМБР — 67269 грн; на дроны-камикадзе для 23 ОСБ ВСУ — 81000 грн; Наталья Гарипова — сбор на завицефт и коломицин — 1500 грн! Спасибо! – поделился Дантес.

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Дата публикации
Просмотры
898
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