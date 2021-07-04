Владимир Дантес откровенно ответил, почему не хочет, чтобы Потап был его продюсером

Владимир Дантес откровенно ответил, почему не хочет, чтобы Потап был его продюсером

Артист иногда обращается к нему за советами.

Певец и телеведущий Владимир Дантес, который недавно выпустил первый сольный альбом, подумал о продюсерской опеке Потапа.

Так, артист иногда обращается к рэперу за творческими советами. Впрочем, стать подопечным, как его жена, Надя Дорофеева, он не хочет. Причину DANTES назвал в программе "Світське життя".

"Я еврей. И когда я могу зарабатывать сам деньги, мне это больше нравится. Если можно в гения поп-музыки Потапа брать какие-то советы бесплатно и на этом зарабатывать... Ну, спасибо, Леша, кланяюсь в колени. Спасибо за это", — поделился исполнитель.

Напомним, ранее Владимир Дантес признался, кому и из-за чего ревновал Надю Дорофееву. Артист поделился личными тайнами.

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