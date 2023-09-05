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Владимир Дантес откровенно признался, почему не женится на Даше Кацуриной

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
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Владимир Дантес откровенно признался, почему не женится на Даше Кацуриной

Владимир Дантес / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Также исполнитель рассекретил, когда они будут жить вместе.

Украинский шоумен Владимир Дантес откровенно рассказал о своей личной жизни и об отношениях с бизнесвумен Дашей Кацуриной.

В частности, пара встречается уже около года. Впрочем, играть свадьбe они не спешат. Как объяснил Дантес, он не исключает того, что женится на Даше. Однако пока такового в планах нет. По словам певца, им и без штампа в паспорте хорошо вместе. Кроме того, они слишком мало находятся в отношениях, чтобы играть свадьбу.

Владимир Дантес и Даша Кацурина / © t.me/dashakatsurinaa
Владимир Дантес и Даша Кацурина / Фото: t.me/dashakatsurinaa

"Я не знаю по поводу свадьбы, мы часто перебрасываемся какими-то моментами. Но и так классно. Сейчас – и так супер. Я не исключаю того момента, что будет она. Блин, мы вместе только – сколько там? Только год", — прокомментировал исполнитель в разговоре с Евгением Фешаком.

Владимир убежден, если они будут играть свадьбу, то устроят пышный праздник. По словам артиста, даже несмотря на войну, нужно праздновать.

Владимир Дантес и Даша Кацурина / ©
Владимир Дантес и Даша Кацурина

"Свадьба – это классно. Я понимаю, что должна быть свадьба, что семьи должны появляться. Я не понимаю, как буду чувствовать себя, когда буду сильно гулять. Скорее всего, это нужно проговорить с психологом", — признался артист.

Также певец добавил, что очень любит Дашу и уже с нетерпением ждет, когда они будут жить вместе. А это уже произойдет вскоре, через четыре месяца Кацурина с детьми возвращается в Украину.

Владимир Дантес и Даша Кацурина / © instagram.com/vladimirdantes
Владимир Дантес и Даша Кацурина / Фото: instagram.com/vladimirdantes

"Она мой любимый человек. Человек, с которым я развиваюсь, которого я люблю и который меня любит, несмотря ни на что. Нам очень сложно, потому что мы часто не вместе. Но через несколько месяцев будем постоянно уже вместе. Это самое главное", — добавил Владимир.

Напомним, Дантес также нашел общий язык с детьми Даши Кацуриной и отлично с ними ладит. Недавно бизнесвумен показывала, как певец проводит время с ее дочерью и сыном.

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Дата публикации
Просмотры
1300
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