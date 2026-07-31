ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
208
Время на прочтение
2 мин

Владимир Дантес открыл новое направление бизнеса и замахнулся на большое кино

Артист взялся за масштабный проект.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
Комментарии
Владимир Дантес

Владимир Дантес / © instagram.com/volodymyrdantes

Шоумен Владимир Дантес продолжает развиваться не только как артист, но и как бизнесмен.

Певец вместе с партнерами расширил масштабы деятельности собственной продюсерской студии Piece of Studio, которая теперь выходит на кинорынок с первым полнометражным фильмом «Пауза». Для команды это новый этап развития бизнеса и амбициозная попытка закрепиться в сфере украинского кино.

«Мы снимаем кино не об идеальных людях, а о самих себе. Это история о каждом из нас, членов команды. Мы ошибаемся, откладываем важные разговоры и благодаря этому проходим через собственный опыт взросления. Мы — молодые авторы и продюсеры, с которыми работают большие профессионалы, за что мы искренне благодарны. Кстати, мы очень рады, что дошли до финала проекта "Тисячовесна", ведь этот грант дает возможность и новичкам, и профессионалам продемонстрировать свои возможности», — поделился артист.

Кадры со съемок

Кадры со съемок

Над фильмом уже работает команда известных украинских кинематографистов. Соавтором идеи и сценаристом стал телеведущий Фима Константиновский, режиссером-постановщиком — Ярослав Лодыгин, известный по фильмам «Дике поле» и «Колапс». За визуальную составляющую отвечают оператор Михаил Любарский, работавший над фильмами «Люксембург, Люксембург» и «Будинок "Слово": Нескінченний роман», а также художник-постановщик Владлен Одуденко, известный по работам «Ти — космос» и «Буча». Сам Дантес выступает одним из продюсеров проекта.

Кадры со съемок

Кадры со съемок

По сюжету «Паузы» зрители увидят историю пары, которая после пяти лет отношений решает на время расстаться. Герои продолжают встречаться, но с каждым новым разговором все больше осознают, что меняются не только их чувства, но и они сами. Авторы обещают честную историю о любви, страхе взросления и ответственности за собственный выбор.

Станет ли эта пауза шансом спасти отношения или превратится в финальную точку — зрители узнают после премьеры, запланированной на 1 апреля 2027 года.

Напомним, недавно Владимир Дантес не скрыл своих чувств и публично пофлиртовал с загадочной девушкой.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
208
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie