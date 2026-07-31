Владимир Дантес открыл новое направление бизнеса и замахнулся на большое кино

Владимир Дантес / © instagram.com/volodymyrdantes

Реклама

Шоумен Владимир Дантес продолжает развиваться не только как артист, но и как бизнесмен.

Певец вместе с партнерами расширил масштабы деятельности собственной продюсерской студии Piece of Studio, которая теперь выходит на кинорынок с первым полнометражным фильмом «Пауза». Для команды это новый этап развития бизнеса и амбициозная попытка закрепиться в сфере украинского кино.

Реклама

«Мы снимаем кино не об идеальных людях, а о самих себе. Это история о каждом из нас, членов команды. Мы ошибаемся, откладываем важные разговоры и благодаря этому проходим через собственный опыт взросления. Мы — молодые авторы и продюсеры, с которыми работают большие профессионалы, за что мы искренне благодарны. Кстати, мы очень рады, что дошли до финала проекта "Тисячовесна", ведь этот грант дает возможность и новичкам, и профессионалам продемонстрировать свои возможности», — поделился артист.

Реклама

Кадры со съемок

Над фильмом уже работает команда известных украинских кинематографистов. Соавтором идеи и сценаристом стал телеведущий Фима Константиновский, режиссером-постановщиком — Ярослав Лодыгин, известный по фильмам «Дике поле» и «Колапс». За визуальную составляющую отвечают оператор Михаил Любарский, работавший над фильмами «Люксембург, Люксембург» и «Будинок "Слово": Нескінченний роман», а также художник-постановщик Владлен Одуденко, известный по работам «Ти — космос» и «Буча». Сам Дантес выступает одним из продюсеров проекта.

Кадры со съемок

По сюжету «Паузы» зрители увидят историю пары, которая после пяти лет отношений решает на время расстаться. Герои продолжают встречаться, но с каждым новым разговором все больше осознают, что меняются не только их чувства, но и они сами. Авторы обещают честную историю о любви, страхе взросления и ответственности за собственный выбор.

Станет ли эта пауза шансом спасти отношения или превратится в финальную точку — зрители узнают после премьеры, запланированной на 1 апреля 2027 года.

Напомним, недавно Владимир Дантес не скрыл своих чувств и публично пофлиртовал с загадочной девушкой.

Реклама

Новости партнеров