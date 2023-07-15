Владимир Дантес ответил, пригласила ли его Надя Дорофеева на свадьбу с Мишей Кацуриным

После тайной свадьбы певицы Нади Дорофеевой и ресторатора Миши Кацурина возникло немало вопросов, пригласили ли молодожены на церемонию своих "эксов".

Певец Владимир Дантес не стал держать интригу и честно ответил, был ли на празднике прежней. И, как оказалось, Дорофеева и Кацурин решили не приглашать экс-мужа певицы. Кроме того, приглашение не получила и бывшая жена ресторатора, а ныне девушка Дантеса, бизнесвумен Даша Кацурина.

"Меня не пригласили, Дашу тоже нет. Но мы знали о нем до этого. Но я думаю, что это было бы странно", — признался Дантес в интервью Маше Ефросининой.

К тому же, как отметил Владимир, сейчас они с Надей почти не поддерживают общение. Экс-супруги разговаривают исключительно тогда, когда возникают какие-то общие вопросы.

"Даша с Мишей общаются, потому что у них есть совместные бизнесы и общие дети. Здесь было бы странно не общаться. Но они общаются вдвоем. Мы с Надей не общаемся. Если только есть какие-то вопросы у нее или у меня", — рассказал. Дантес.

Владимир Дантес и Даша Кацурина / Фото: t.me/dashakatsurinaa

Кстати, из интервью Дантеса, которое было записано еще 11 июня, стало понятно, что Дорофеева и Кацурин поженились еще в начале лета. Пара почти месяц скрывала свой брак.

Тем временем звездный бомонд продолжает приветствовать Дорофееву и Кацурину — телеведущая Леся Никитюк развеселила Сеть своим забавным подарком для молодоженов.

Читайте также: