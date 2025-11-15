Владимир Дантес похудел на 14 кг и раскрыл правду, как это ему удалось: "Она очень помогает"

Владимир Дантес / © instagram.com/volodymyrdantes

Украинский певец и ведущий Владимир Дантес похвастался эффектным перевоплощением.

Так, за около шесть месяцев звезда похудел на 14 кг. Он объяснил, что потеря веса произошла из-за дисциплины. Главным мотиватором к изменениям стало его неприятие себя в зеркале. Поэтому Владимир решительно взялся налаживать свой образ жизни. В частности, ранее рассказывал, что начал внимательнее относиться к питанию и спорту. И сейчас музыкант признается, что чувствует себя значительно лучше.

Владимир Дантес после похудения

«С мая сбросил около 14 килограммов: был 80, сейчас 66. Это произошло из-за дисциплины — добавил ее в свою жизнь, и она очень помогает, особенно сейчас, в такие времена, когда важно держаться за что-то стабильное. Даже когда плохо, надо продолжать делать маленькие шаги. И, честно говоря, мне просто не нравилось, как я выглядел раньше. Сейчас нравится, и это вдохновляет продолжать заботиться о себе», — поделился артист в интервью nv.ua.

Напомним, недавно ведущий Анатолий Анатолич также недавно кардинально похудел на 15 кило. Однако со временем вес начал возвращаться и звезда честно назвал причину таких изменений.